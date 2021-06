Rapide comme l'éclair

Profitez de toute la puissance d'un CPU, d'un GPU et d'un disque SSD personnalisés intégrant des opérations d'entrées/sorties redéfinissant ce dont une console PlayStation est capable.

Disque SSD ultra haute vitesse

Optimisez vos sessions de jeu avec des temps de chargement quasi-instantanés pour les jeux PS5 installés.

Ray tracing

Plongez dans des univers offrant un niveau de réalisme inégalé, chaque rayon de lumière étant simulé de manière individuelle, de façon à créer des effets d'ombre et des reflets ultra réalistes sur les jeux PS5 compatibles.

Des jeux sur votre téléviseur 4K

Profitez de vos jeux PS5 favoris sur votre incroyable téléviseur 4K.

Jusqu'à 120 FPS avec une sortie 120 Hz

Profitez de taux de rafraîchissement fluides avec une vitesse pouvant aller jusqu'à 120 images par seconde pour les jeux compatibles avec une prise en charge de l'affichage en 120 Hz sur les écrans 4K.

Technologie HDR

Sur un téléviseur HDR, les jeux PS5 compatibles affichent une gamme de couleurs éclatantes et plus vraies que nature.

Compatibilité 8K

La console PS5 est compatible avec les écrans 8K grâce à la prise en charge HDMI 2.1.

Élevez vos sens

Dans son nouveau design iconique, la manette de jeu sans fil DualSense™ offer un retour haptique immersif1, des gachettes adaptives dynamiques2 et un microphone intégré.

Vivez une expérience de jeu incroyablement profonde et immersive1 grâce à la nouvelle manette pour PS5™ innovante, dotée du retour tactile et d'effets gâchette dynamiques2. La manette sans fil DualSense comprend également un microphone intégré et la touche CREATE, le tout intégré dans un design iconique et confortable.

Retour tactile

Faites l'expérience du retour tactile via la manette sans fil DualSense™ en jouant à une sélection de jeux PS5™ et ressentez les effets et l'impact de vos actions en jeu grâce au retour sensoriel dynamique.

Gâchettes adaptatives

Apprivoisez les gâchettes adaptatives immersives et leurs niveaux de résistance dynamique qui simulent l'impact physique de vos actions en jeu dans une sélection de titres PS5.

Casque-micro sans fil PULSE 3D

Préparez-vous à découvrir une nouvelle génération de son dans les jeux grâce au casque-micro sans fil PULSE 3D pour PS5

Vivez une expérience fluide grâce au casque conçu spécialement pour offrir un son 3D sur les consoles PS51. Le casque-micro sans fil PULSE 3D est équipé de deux microphones à réduction de bruit de fond, de la charge USB Type-C, et d'un accès facilité aux commandes.

Télécommande multimédia

Contrôlez en toute simplicité toute une gamme de divertissements spectaculaires sur PS5.

Parcourez facilement tous les divertissements sur votre console PlayStation®5 grâce aux commandes multimédia intuitives.

Boutons d'applications dédiés

Lancez Disney+, Netflix, Spotify et YouTube d'une simple pression sur un bouton1 , même lorsque la console est éteinte.

Commandes de lecture multimédia

Commandez facilement vos médias grâce aux touches intégrées lecture/pause, avance rapide et retour rapide.

D'autres fonctionnalités de la console PS5

Rétrocompatibilité

Jouez à un catalogue de jeux PS4 rétrocompatibles sur votre console PS5

Jeux boostés

Profitez de taux de rafraîchissement plus rapides sur certains jeux PS4 et PS VR.

Mettez à niveau des jeux PS4 vers leur version PS5 numérique

La console PS5 permet aux éditeurs de jeux d'autoriser les joueurs à mettre à niveau leurs jeux PS4 en version disque et numérique vers la version PS5 numérique.